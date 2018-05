BMW M5 Competition kryber forbi rivalen

Det er ingen nyhed, at den firehjulstrukne BMW M5 kan lave dækrøg med muligheden for at koble forakslen helt fra - men det er til gengæld Competition-udgaven med 25 hk ekstra og en hel del tekniske ændringer

Et løft i ydelsen på 25 hk lyder måske ikke af meget, når udgangspunktet er 600 hk, men med en samlet ydelse på 625 hk bliver 4,4-liters V8'eren i den nye BMW M5 Competition 13 hk stærkere end ærkerivalen Mercedes-AMG's 4-liters V8 i E 63 S, den stærkeste E-Klasse på markedet. 25 hk er en af lang række opgraderinger i forhold til M5 uden Competition-pakken: på den tekniske side bl.a. M Sport-udstødningssystem, undervogn sænket med 7 mm og med stivere fjedre, nye motorophæng som sammen med ændrede hjulophæng giver skarpere indstyring i sving, og på designsiden er alt lige fra sidespejle over grillen til den lille bagspoiler lakeret i blank sort. Nye tofarvede 20” fælge runder den kromfri fremtræden af for den store sportssedan.





Competition-versionen får fuld læderpakke og seler i de blå nuancer, som bruges af BMW's M-afdeling

I kabinen er der pyntet op med M-seler i blå nuancer, fuldt læderindtræk og mørke indlæg i kulfiber og aluminium. M5 Competition har samme automatgearkasse med otte trin og det aktive firehjulstræk som M5, som kan koble forakslen helt fra for at skabe en rent baghjulstrukket sportsvogn med fire døre. Præcis det samme lader sig gøre i konkurrenten fra Mercedes-AMG, men her var man først med systemet.Competion-pakken på M-modellerne fra BMW debuterede i sin tid på den gamle M5, og der findes Competition-versioner af M2, M3 og M4 - og nu altså også den nye M5.