Bilgigant dropper diesel om fire år

Om fire år vil biler af mærkerne Jeep, Alfa Romeo og Maserati ikke længere kunne fås med en dieselmotor.

Det sker som følge af, at bilfabrikanten Fiat Chrysler, som også ejer bilmærkerne Ram, Dodge, Chrysler og Fiat, er i gang med at udarbejde en fire års plan, som skal udfase brugen af diesel i alle bilfabrikantens biler inden 2022. Det skriver The Financial Times.

Udmeldingen fra Fiat Chrysler kommer som den sidste i rækken, efter flere bilfabrikanter for nyligt har meldt dieselmotorerne ude af deres fremtidige bilproduktion. Sidste år lød det fra Toyota, at de højest sandsynlig ikke vil præsentere en ny dieselmodel, og i sidste uge meldte Porsche, som er ejet af Volkswagen, at de helt vil droppe denne teknologi i fremtiden.

Diesel har været det mest dominerende brændstof i europæiske biler, men salget af diesel er faldet støt siden VW-skandalen i 2015, hvor dieselbiler af mærkerne VW og Audi havde fået installeret en software, som systematisk snød ved test af udstødningsgasser. Skandalen førte til en stigende politisk modstand mod denne brændstofstype, og flere byer overvejer i dag helt at forbyde dieselbiler.

Salg af dieselkøretøjer faldt alene sidste år med 8 procent i Europa, og udgør nu en markedsandel på 43,8 procent.

40,6 procent af af de biler, som Fiat Chrysler solgte i Europa sidste år, var dieselbiler, hvilket var en lille stigning i forhold til året før, hvor salgsandelen var 40,4 procent. Den primære grund til, at Fiat Chrysler vil droppe dieselmotorerne i fremtiden, er de stigende omkostninger ved at producere teknologien grundet de skærpede krav fra EU.

Bilindustrien vurderer selv, at de nye EU-regler vil gøre det 20 procent dyrere at producere dieselbiler, hvilket i sidste ende vil gøre bilerne dyre for forbrugerne.

Samtidig bliver det billigere at producere elbiler.

Fiat Chrysler har besluttet at fjerne diesel fra alle deres passagerbiler. Dog vil der stadig være mulighed for dieselmotorer i deres erhvervskøretøjer - herunder en række pick-up trucks i USA som den populære RAM 1500.

Fiat Chryslers fire års plan vil officielt blive præsenteret i juni.