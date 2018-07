Bilgigant: »Den bedste Ford vi har bygget«

»Den bedste bil vi nogensinde har bygget«!



Sådan betegner Ford selv den nye Focus. Vi har testet både Vignale og ST-Line i Sydfrankrig, og fristes til at give Ford ret. Den er rummelig, praktisk og mere funktionel end før – samtidigt er kabinefinish blevet på Golf-niveau og køredynamisk er den igen kongen af Golfklassen. Der er et par enkelte svipsere, men dem skal du se videoen for at få.



Den lanceres både som femdørs hatchback og som staioncar i udstyrsniveauerne Trend og Titanium. Benzinmotorerne er enten den velkendte 1,0-liters 3-cylindrede ecoboostmotor på 100 hk eller 125 hk eller en helt ny 1,5-liters 3-cylindret ecoboostmotor på 150 hk. Den sidste findes også i en 182 hk udgave, men den kommer ikke til Danmark til at starte med. På dieselfronten starter Ford i Danmark med en 1,5-liters turbodiesel på 120 hk og senere kommer der en 2,0-liters dieselmotor med 150 hk i stationcarudgaven. Begge dieselmotorer er på fire cylindre. Så langt ligner det nye Focusmodelprogram det gamle.



Men Ford introducerer yderlige tre specialudstyrsversioner, der skal tale mere specifikt til tre forskellige kundetyper. Der er ST-Line som er sænket 10 mm og sat mere sportsligt op – både i undervogn og på udstyrsniveau. Det er her den klassiske køredynamisk begejstrede husar fodres af. Så er der Vignale-udgaven, som udover en ændret front også leverer lækrere kabinematerialer, mere læder og mere italiensk luksusaura. Den er til de kunder, som kunne være fristet af en Mini eller en Audi A3. Derudover lanceres Focus også i en Activeudgave, der er hævet med 30 mm og har fået plastikskærmkanter og en ændret frontkofanger. Den skal tale til friluftssegmentet eller de mange købere, der overvejer en SUV. Det er altså det til dato bredeste Ford Focusprogram, og så har vi ikke medregnet de mere sportslige ST- og RS-versioner, vi forventer lander engang i 2019.



Priserne starter fra 198.345 kr., og bilerne lander i DK i sensommeren 2018.