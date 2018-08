Bilen er fra 1974 - men den er blevet opdateret med topmoderne teknologi

Bortset fra de større gælge med bredere hjul, er det viseult ikke til at se, at den klassiske Jaguar har fået moderne teknik.

»Restomods« er gamle klassiske biler, der opdateres med moderne teknologi. Biler der ligner originalerne, men som med moderne benzininsprøjtning, affjedring, styretøj og bremser både kører som og kan bruges som en moderne bil. For lad os bare være ærlige, klassiske biler ser guddommelige ud, men som oftest kører de, som det de er – nemlig 30 til 40 år gamle biler.

Artiklen fortsætter under billedet Aerodynamikken er ændret på bilens underside, og den er styrket for at være stivere og mere moderne i sin kørekarakteristik.

Restomods har været ugleset i mange år, fordi klassiskermiljøet korsede sig ved, at man ændrede på bilernes originalitet. Men nu begynder de moderniserede klassikere at vinde bred accept takket være firmaer som Singer Porsche i L.A., der har opnået global ikonstatus for deres moderniserede 911’ere. På vores side af Atlanterhavet er det især i England at restomod-bølgen er slået igennem. Firmaer som E-Type UK, der netop har moderniseret en Jaguar E-Type fra 1974, er med til at vise vejen.

Donorbilen er en Jaguar E-Type Series III fra 1974. E-Type UK har så modificeret V12-motoren fra originalens 5,3 liter til 6,1 liter. Karburatorerne er erstattet af en moderne indsprøjtning og ydelsen er steget til 284 hk. For at håndtere kræfterne mere nutidigt er bilens struktur blevet forstærket, og bilens bund er også blevet aerodynamisk moderniseret, for at skabe en mere stabil køreoplevelse ved højere hastigheder.

Artiklen fortsætter under billedet Kabinen er blevet ombetrukket og støjisoleret, så man bedre kan nyde lyden fra det moderne bluetoothkompatible lydanlæg.

Styrtøjet er erstattet af et moderne sportsstyretøj, for at give en tungere og mere direkte fornemmelse med forhjulene, og bilen har fået en moderne justerbar sportsundervogn. Bremserne er også skiftet ud, og den har nu ventilerede og større skivebremser foran. Den originale gearkasse er udskiftet med en ny fem-trins manuel gearkasse, hvor gearene er tilpasset motorens nye ydelseskarakteristik.

Artiklen fortsætter under billedet Uderfra ligner den sig selv, men teknisk er denne Jaguar E-Type Series III opdateret fra 1974 til 2018.

Indvendigt har den fået opvarmede lædersæder fra en Jaguar XJS, og hele kabinen er blevet ombetrukket og støjisoleret med moderne støjabsorberende materialer. Der er installeret et nyt lydanlæg (der er bluetooth kompatibelt) og diskret LED belysning, og så har bilen fået et startknap monteret midt på instrumentbordet.

Artiklen fortsætter under billedet V12 motoren er vokset fra 5,3 til 6,1 liter og har fået moderne benzininsprøjtning. Den yder nu 284 hk.

E-Type UK har brugt over 3.000 mandetimer på projektet, og prisen er ikke oplyst. Men som med Singer er det formodentligt en bekostelig affære. Resultatet er dog også uvurderligt – en smuk klassisk bil, der kører som en moderne sportsvogn. Det er som at blæse og have mel i munden. Bare i en anden prisklasse.