Avanceret A-Klasse fra 329.900 kr.

Om få uger får vi lov at prøve kræfter med den nye A-Klasse, som er større og proppet med teknologi, men inden vi når så langt som til at sætte os i førersædet af den mindste stjernemodel, kan vi afsløre priserne på de første versioner, der kommer til Danmark indenfor kort tid.



Til at starte med får forhandlerne en dieselvariant og to med benzinmotor: A 180 d, A 200 og A 250 – alle vil i starten blive leveret med automatisk dobbeltkoblingsgearkasse, så på et senere tidspunkt vil A-Klasser udstyret med manuel gearkasse komme til og dermed også lavere indstigningspriser.





Artiklen fortsætter under billedet LED-forlygter får man uden merpris, og den nye A-Klasse er generelt pænt udstyret i Danmark Foto : PR Daimler AG - Global Communica

A 180 d er udstyret med en firecylindret dieselmotor med 116 hk og 250 Nm (med AdBlue), og den bliver lavest prissatte model til priser fra 329.900 kr. A 200 har en ny 1,4-liters turbomotor med 163 hk, 250 Nm, partikelfilter og cylinderfrakobling – og en pris fra 339.900 kr. A 250 med 224 hk og 350 Nm, den øverste model inden tyskerne begynder at kalde A’eren for noget med AMG, introduceres til priser fra 399.900 kr.En overskuelig liste over standardudstyr er endnu ikke udgivet, men vi har gennemgået den 12 sider lange ekstraudstyrsliste med indlagt standardudstyr for at pille de vigtigste elementer ud. A-Klassen bliver pænt udstyret, men i bedste tyske stil er der stadig ting, vi ville forvente som standardudstyr, der koster ekstra. Og så er der alle de nye udstyrsmuligheder, som man kan købe sig fattig i.Alle A-Klasser på det danske marked får Style-pakke som standard, som også forgængeren gjorde det. Alufælge, krompynt og sort taghimmel er på den måde standard. De såkaldte komfortsæder med sædevarme er beklædt med en blanding af kunststof (Artico-læder) og stof, og man betjener et semi-automatisk klimaanlæg og holder fast i et sportslæderrat. Regnsensor, bakkamera, velourmåtter, fartpilot med fartbegrænser og køreindstillinger (Dynamic Select) har vi også fundet i listen over standardudstyr.Det nye infotainmentsystem MBUX med 7 tommer touchscreen og 7 tommer digital instrumentering (større skærme koster ekstra) med avanceret talestyring og en touchpad er også standard, og automatisk nødopkald via indbygget SIM-kort er også en del af infotainmentsystemet i standardudgaven. Et andet highlight på listen over standardudstyr er fuld-LED-forlygterne (LED High Performance), som er usædvanligt standardudstyr i klassen.Vil man have de prangende skærme foran sig, en touchscreen på 10,25″ og digital instrumentering i samme størrelse, koster det 10.448 kr., og som head-up displayet (den ægte vare uden glasskive) til 22.987 kr. afhænger det af andet udstyr. Adaptiv undervogn står også til 22.987 kr. og kan bestilles separat. AMG-pakke med udvendig styling (plus 18″ fælge), sportssæder, sportslæderrat med flad bund og andre tilpassede detaljer i A-Klassens kabine koster 45.000 kr.De to største konkurrenter til den nye A-Klasse er selvfølgelig Audi A3 Sportback og BMW 1-serie. Begge biler er på vej i nye udgaver, som har premiere i 2019. Den nuværende udgave af A3 Sportback starter ved 273.213 kr., mens en med A 180 d sammenlignelig dieselmodel med dobbeltkoblingsgearkasse koster fra 307.190 kr.BMW kører med to prislister – specialprislisten viser, at BMW sælger 1-serie som 118i Connected med 136 hk, metallak og andet udstyr fra 287.000 kr. – og dieselmodellen 118d Connected med 150 hk fra 287.600 kr. Den almindelige prisliste starter ved 306.911 kr. for en 118i og med dieselmotor ved 313.508 kr. for 116d med 116 hk.