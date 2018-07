Audi fejrer sportsvogns 20-års fødselsdag med et facelift

I 1998 var Audi TT som et lyn fra en klar himmel, og selv i dag, 20 år efter, er det nemt at se hvorfor. Designet ligner ikke noget, der er set før eller siden, og at Audi ramte plet, er vi slet ikke i tvivl om. Den første TT, baseret på A3 og VW Golf nummer fire, virker stadig helt unik. Som et naturligt led i TT’ens modelcyklus giver Audi nu den tredje generation en opdatering, og det falder meget passende sammen med den 20 års fødselsdag. Det var helt ventet, at TT-faceliftet ville være alt andet end radikalt, og tyskerne har møjsommeligt slebet designet til og foretaget mindre tekniske ændringer.



Det var ikke nødvendigt at tage chancer med TT, så det har Audi undgået. Den store grills design og luftindtagene i kofangeren er første tegn på fornyelse. I grillen mødes man af et gitter med tredimensionelt design, i kofangeren af en lodret og en vandret stribe i indtagene (den røde bil), som med S Line-pakken ændres til en stor indsats i grå (den gule bil). TT med S Line-pakke skiller sig i det hele taget mere ud end hidtil. Begge har nye for- og baglygter med LED eller matrix-LED, men S Line har dertil små antydninger af luftudtag under baglygterne; regn med at antydning betyder, at det en designdetalje, ikke et funktionelt udtag.



Kabinedesignets skønhed og sportslighed har altid været en stor del af TT, og det er på ingen måde ældet siden introduktionen af den tredje TT. Derfor har meget lidt ændret sig, og en fulddigital instrumentering er fortsat eneste skærm i bilen: TT har ingen infotainmentskærm. Skærmen foran føreren kan vise navi-kort, biloplysninger eller, mod merpris, ydelsestal som drejningsmoment. Standardudstyret udvides med regnsensor, køreindstillinger (Drive Select) og udvidet multifunktionsrat. Audi oplyser, at alle motorer kommer med højere ydelse og partikelfilter, og den automatiske dobbeltkoblingsgearkasse med syv trin er ny, men der nævnes ingen øvrige data.



Dieselmotoren på 2 liter med 184 hk udgår tilsyneladende (den var ikke på programmet i Danmark), og det er sandsynligt at 2-liters motoren med 230 hk vil ligge tættere på 250 hk. Basismotoren, en 1,8 med 180 hk, kan meget vel udgå for en 2-liters med 190 hk. Alle varianter skiftermotorbetegnelse, så 2,0 TFSI eksempelvis bliver til 45 TFSI. TTS og TT RS får først et facelift på et senere tidspunkt.