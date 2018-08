Audi er klar med fremtidens superbil

Pebble Beach er verdensberømt som stedet hvor nogle af de mest eksklusive klassiske biler vises frem hvert år i august. Det er de klassiske bilentusiasters grand cru udstilling, og mange af bilerne er decideret uvurderlige. De senere år har bilfabrikkerne valgt at bruge udstillingen til at vise high-end konceptbiler, der kunne være bud på nogle af fremtidens mest eksklusive klassiske biler.

I år er det Audi’s tur til at imponere offentligheden. På årets biludstilling i Pebble Beach præsenterer de en elektrisk superbil, som viser hvilke tanker sydtyskerne gør sig om en fremtid uden fossile brændstoffer. Den hedder Audi PB18 e-tron, hvor PB står for Pebble Beach og 18 e-tron er en hyldest til Audis Le Mans-vindende hybridracere.

Vi har længe ventet på at se en hybridmotoriseret afløser til mærkets nuværende R8-model, der nok er imponerende hurtig og avanceret, men som med traditionel V10 sugemotorteknologi ikke sætter nogle milepæle på drivlinjefronten. Men Audi synes at springe hybridtrinnet over og gå direkte til ren el-motorisering.

Vi ved endnu ikke mere om den nye bil, end at den er elektrisk. Men at dømme ud fra billederne, ser den uhyre lavtflyvende og interessant ud, og vi lover at vende tilbage med mere, når vi får billeder af bilen i fuld belysning og flere specifikationer.