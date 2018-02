Alfa Romeo udvider kraftigt i Danmark

lfa Romeo har rejst sig med den skarpe Giulia og den velkørende SUV Stelvio, men det italienske mærke bliver i nogen grad holdt tilbage af et alt andet end finmasket dansk forhandlernet. Frem til 1. januar var der blot tre danske forhandlere; en i Nærum nord for København, en i Odense og en i Vejle.



Med en fjerde forhandler tilføjet ved årsskiftet i Randers har Alfa Romeo sat gang i en opgradering, som allerede i løbet af 2018 vil give mærket yderligere to eller tre forhandlere. Hvor de nye forhandlere vil ligge rent geografisk, er ikke offentliggjort, men en ny forhandler i Nordjylland virker som en oplagt chance. Alfa Romeo havde i 2016 et samlet salg på 142 styk i Danmark, og i 2017 steg salget til 366 biler.





Giulia tog over som den mest solgte efter Giulietta og blev den mest populære model med 172 solgte. Giulietta blev næstmest populære model i 2017 med 147 styk, mens den nye Stelvio blev solgt i 46 eksemplarer. Et enkelt eksemplar af den rendyrkede sportsvogn 4C blev solgt i Danmark i 2017. I forhold til konkurrenterne, som tæller bl.a. BMW, Volvo og Jaguar, har Alfa Romeo lige nu et stramt modelprogram med kun tre bærende modeller, men en afløser til kompaktmodellen Giulietta skulle være på vej, og den vil muligvis være baseret på Giulia og dermed få baghjulstræk. En SUV-model større end Stelvio skulle ligeledes være under udvikling.