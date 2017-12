Årets vildskud på bilfronten 2017?

Tesla Model X har på papiret det hele: Den er grøn, SUV og elektrisk - alle de buzzword som bilbranchen flirter med lige nu. I virkeligheden er den dog for tung til at være rigtig grøn, for upraktisk med sine uduelige mågevingedøre og med en dødvægt på små tre tons er elektricitetsbehovet for stort til, at den rigtigt fungerer. Nuvel - den er uhyre hurtigt fra 0-100 km/t, men det er bare ikke en miljørigtig SUV's esentielle kernekompetance. Så redaktør Henrik Dreboldt er ikke imponeret. Foto: Henrik Dreboldt