20 procent stigning i bilsalget i maj

Salget af nye personbiler steg i maj med 20 procent i forhold til måneden før, og det er samtidig et lille plus i forhold til et højt salg i maj 2017. I alt fik 22.558 nye biler nummerplader på i maj, og dermed er der i alt solgt 98.233 nye personbiler i årets første fem måneder. Det er 1,6 procent under sidste års tilsvarende tal, som lå på 99.832 biler. Det samlede bilsalg i 2017 lå på 221.818 personbiler, og et lignende tal forventes igen her i 2018.





Artiklen fortsætter under billedet 40 danskerne brugte den varme maj måned til at køre ud i en helt ny åben Mazda, den dynamiske roadster MX-5

Den mest solgte bil i maj, som så ofte før, er den franske minibil Peugeot 208, som 958 danskere valgte som deres nye bil. På andenpladsen ligger den japanske SUV Nissan Qashqai med 870 eksemplarer, og plads nummer tre indtages af den tyske Volkswagen Golf med 641 eksemplarer. Top fem rundes af med Renault Clio på plads fire med 622 eksemplarer og Volkswagen Passat på plads fem med 542 biler.I alt ligger fem modeller fra Volkswagen blandt de 11 mest solgte biler, og det sikrer, at den tyske producent samlet set er det bedst sælgende mærke i maj. Peugeot var på plads nummer to i maj, Renault på plads nummer tre. Med flere tilgængelige modeller i de lavere prislag har salget af plugin-hybrider, altså de opladelige hybridbiler med forbrændingsmotor, en pæn vækst. I maj fik 193 nye plugin-hybrider nummerplader på, og mens især Kia Niro har fået godt fat, er også Hyundai Ioniq og den nye opladelige Toyota Prius repræsenteret. Indtil videre er 1.349 plugin-hybrider blevet solgt i år. De rene elbiler stod i maj for 77 styk, for hele året indtil videre er tallet 406 biler.I den mere sportlige genre var den varme maj måned en kickstarter for sportsvognene: 40 styk Mazda MX-5, 10 styk Porsche 911 og seks styk Ford Mustang fik også nummerplader på.