Nationalbanken ser dansk økonomi vokse med 1,9 pct. i 2018

Det skriver banken i en pressemeddelelse onsdag, hvor den har offentliggjort analysen "Udsigter for dansk økonomi".

I en analyse af dansk økonomi lyder Nationalbankens vækstskøn for 2018 nu på 1,9 pct., mens den i september ventede en vækst i bruttonationalproduktet, BNP, på 1,8 pct. i år.

Det er lidt under udviklingen i 2017, hvor BNP steg 2,1 pct., fremgår det. I 2019 venter Nationalbanken desuden en økonomisk vækst på 1,8 pct., og det er også et løft fra forventningen fra september om en fremgang på 1,7 pct. I 2020 lyder Nationalbankens vækstskøn på 1,7 pct.

Det er særligt eksporten, der sammen med privatforbruget vil være den primære drivkraft bag vækst udviklingen i de kommende år.

»Det går godt for dansk økonomi, og det skal vi værne om. Det er, når det går godt, at den økonomiske politik skal udvise mådehold og sørge for, at der er noget at stå imod med efter en højkonjunktur. Sådan en varer jo ikke evigt,« siger nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.

UDSIGT TIL STØRRE PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET

Der ventes også en fortsat fremgang, når det kommer til beskæftigelsen. I 2018 venter Nationalbanken, at bruttoledigheden vil falde til 109.000 personer fra 117.000 personer sidste år. I 2019 og 2020 ser den et yderligere fald til henholdsvis 102.000 og 97.000 personer.

I analysen fremgår det, at fremgangen på arbejdsmarkedet de seneste år har været sund og i et langsommere tempo end under ophedningen i midten af 2000'erne. Men der er udsigt til et større pres.

»I takt med at flere er kommet i job, er presset på arbejdsmarkedet taget til. Virksomhederne melder i stigende grad om mangel på arbejdskraft, endda på et niveau som umiddelbart før krisen for ti år siden. Flere stillinger slås op, og selv om virksomhederne finder det stadig vanskeligere at rekruttere, kan størstedelen af opslagene besættes«, står der i analysen.

FORTSAT SVAGE FORBRUGERPRISER

De danske forbrugerpriser udvikler sig fortsat svagt, og der er kun et moderat underliggende prispres i økonomien, skriver Nationalbanken. I analysen fremgår det dog, at der er udsigt til højere inflation de kommende år.

»I takt med øgede lønstigninger og større knaphed på kapacitet i økonomien forventes væksten i forbrugerpriserne i de kommende år at komme op omkring 1,6 pct. per år,« fremgår det.

I 2018 venter Nationalbanken dog en stigning i forbrugerpriserne på 0,7 pct., og det skyldes blandt andet, at afgiftsnedsættelser og afskaffelsen af PSO-afgiften dæmper prisudviklingen.

Næste år ventes forbrugerpriserne at komme op i fart med en stigning på 1,5 pct., og i 2020 ventes stigningstakten at være på 1,6 pct.

FREMGANG I PRIVATFORBRUG I 2018

De næste år vil også byde på forbrugsfremgang og flere investeringer, hvis det udvikler sig efter Nationalbankens forventninger. Købekraften hos forbrugerne er steget i løbet af de seneste år, i takt med at beskæftigelsen er øget, renterne er faldet og inflationen har været lav.

De danske forbrugere har dog ikke brugt hele indkomstfremgangen på forbrug. I stedet bliver der sparet op i et betydeligt opfang, og privatforbruget udgør en mindre del af den disponible indkomst end tidligere, slår banken fast.

»Når husholdningerne holder lidt igen med forbruget, lægger det en dæmper på væksten i efterspørgslen, og det har indtil videre bidraget til at moderere opsvinget, fremgår det af analysen, hvor forsigtigheden hos forbrugerne blandt andet tilskrives ønsket om at nedbringe den gæld, der blev opbygget igennem 00'erne.«

Opsparingen og fremgangen i de danske boligpriser har i sidste ende været med til at øge danskernes formue.

»Det udgør sammen med den fortsatte fremgang i økonomien og høj tillid blandt forbrugerne et stort potentiale for et øget privat forbrug«, skriver Nationalbanken.

Privatforbruget ventes i år at stige 2,2 pct. mod 1,5 pct. sidste år. I 2019 og 2020 ser Nationalbanken en vækst i husholdningernes forbrug på henholdsvis 2,3 pct. og 2,2 pct.

Eksporten spås vokse med 2,1 pct. i år, 2,7 pct. næste år og 2,9 pct. i 2020. Til sammenligning steg eksporten med 4,6 pct. sidste år.

For importen er forventningen en fremgang på 2,5 pct. i år, 3,8 pct. næste år og 3,9 pct. i 2020. I 2017 voksede den danske import med 4,1 pct.