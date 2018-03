Forbrugsfesten kører forbi min trygge sparehule

Pengene triller ind på vores bankkonti, og der er lagt op til, at forbrugsfesten endelig kan komme i gang for alvor.

Spørgsmålet er, om den rent faktisk kommer i gang, og om jeg selv skal deltage i festen – eller om jeg skal blive inde i min trygge sparehule på Amager?

Danske Bank har netop beregnet, at danskerne i år vil få den største fremgang i rådighedsbeløbet, der hidtil har været i opsvinget. Det skulle give plads til noget ekstra forbrug. Det burde altså være lige til højrebenet at gå ud og bruge nogle flere penge – men er det nu også klogt?

Mere forbrug sætter mere gang i vores økonomi, og det er jo til gavn for alle. Diverse ministre fra regeringen har de senere år været ude og opfordre os til at skrue op for forbruget.

I modsætning til tidligere er der rigeligt plads til det i den danske økonomi. Og når pengene er til det, er det jo egentligt meget ligetil. Men et af problemerne er, at hvis man her og nu bare sætter ekstra blus på, så risikerer man at skulle skrue ned igen om nogle år.

Det er altid dejligt og rart at forbruge noget mere. Det er straks mere ubehageligt at skulle gå den modsatte vej.

Hvis man skal ud at bruge flere penge, må det gode huskeråd om et budget derfor stadig holde, uanset hvor meget rådighedsbeløbet stiger.

Argumentet om mere forbrug kan ligeledes blive underbygget af, at vi har en meget stor opsparing. I tal fra Danmarks Nationalbank og diverse andre steder kan man med jævne mellemrum læse, at danskerne har rekordmange penge stående på deres bankbøger. De står der helt givet til meget små eller stort set ingen renter.

Hvis det er tilfældigt, at pengene bare står der, er det en dårlig idé.

De mange penge kan man bruge til enten at nedbringe noget gæld, eller man kan tage lidt risiko og investere pengene – eller man kan vælge at sætte mere gang i forbruget.

Hvis man vælger forbruget, er det store spørgsmål, hvad man drømmer om.

Skal man rejse mere? Vil man købe sig et nyt køretøj eller finde et nyt sted at bo?

Uanset om man drømmer om rejser, biler eller bolig, er det en god idé at få indrettet økonomien efter nye og højere udgifter.

På den måde kan man forsøge at sørge for, at man ikke får alt for mange ubehagelige overraskelser, når økonomien på et tidspunkt vender, og vores rådighedsbeløb ikke længere vokser i samme grad. Den store stigning i rådighedsbeløbet fortsætter ikke i det uendelige.

Én af de ting, der er gode lige at tage med i beregningen, er, at renten med stor sandsynlighed er på vej op. Det har vi hørt før, men denne gang skulle det passe.

Jeg bor selv i andelsbolig, og min privatøkonomi vil ikke blive påvirket ret meget af en rente­stigning.

Men en rentestigning vil på en eller anden måde ramme alle med lån. Hvis man har en af de rigtigt billige fastforrentede lån, kan man glæde siger over, at boliglånet ikke bliver dyrere, selv om renten stiger.

Det gør det derimod, hvis man har et rentetilpasningslån. Det kan godt være, at det måske kun er 200 kroner efter skat om måneden, men hvis man gør klar til ekstra forbrug, kan det være en god idé lige at få set efter, om ens økonomi også er klar til en rentestigning.

Frederik M. Juel er privatøkonomisk journalist på Berlingske Business