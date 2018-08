Derfor skal du sætte dine penge i udenlandske investeringsforeninger

ETF står for Exchange Traded Funds og er værdipapirer, der kan sammenlignes med danske investeringsforeninger, bare noteret i udlandet. Der er mange ETF’er at vælge imellem, mange flere end der er danske investeringsforeninger. Fælles for ETF’erne er, at de alle har lavere omkostninger end de danske alternativer.

Der er også en del flere ETF’er, som er passivt forvaltede, og det betyder, at du har flere muligheder med ETF’er end med danske investeringsforeninger. Det gælder især, hvis det drejer sig om pensionsmidler. Beskatningen af frie midler er desværre ikke harmoniseret endnu. Det er indgået en politisk aftale om, at det skal ske fra og med næste år. Vi får se om aftalen holder.

Læs om og hent Erhvervs- og iværksætteraftalen

Det er ikke småpenge, vi snakker om. Ofte er forskellen mellem omkostninger i ETF’er og danske investeringsforeninger 0,5-1 % om året – vel at mærke på de samme typer papirer. Det bliver til mange penge over din opsparingsperiode. En forskel i afkast på 1% om året over 20 år løber op i mere end 32% med renters rente.

Vælg den rigtige bank, når du investerer i ETF’er

Mange pensionsopsparere bruger puljeinvest eller private banking, fordi de tror, det er besværligt selv at investere i ETF’er. Det er det ikke. Langt det meste kan handles direkte fra din netbank.

Du skal selvfølgelig se dig for, fordi udenlandske aktier koster en del mere at handle end andre papirer. Nogle netbanker er meget billigere end hovedbankerne, så inden du begynder, bør du finde et billigt sted at handle dine ETF’er.

Du finder sandsynligvis ud af, at din bank har rådet dig til at købe bankens egne investeringsforeninger. Det ses ofte at eksempelvis Danske Invest bruges af Danske Bank, Nordea Invest bruges af Nordea og Jyske Invest bruges af Jyske Bank osv. Det er ikke overraskende, at bankerne først og fremmest sælger deres egne produkter. Det overraskende er snarere, at det lykkes dem at tage så høje priser, når der findes væsentligt billigere tilsvarende og/eller bedre produkter på markedet.

Undgå derfor puljeinvest og privat banking og vælg i stedet en billig netbank til dine depoter. Dernæst bør du overveje at have flere ETF’er i stedet for investeringsforeninger i dit pensionsdepot.

Fordele og ulemper ved investering i ETF’er