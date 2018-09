Uklare mål og rammer er en byrde for den moderne medarbejder

Måske kender du følelsen af at møde ind på arbejdet og føle dig helt fortabt, når du prøver at overskue dine opgaver. Eller også går du til tider hjem fra kontoret med en nagende følelse af, at du burde have nået langt mere.

Uklare mål og rammer for arbejdet er nemlig de emner, der fylder meget, når IDAs karriererådgivere har samtaler med medlemmer.

»Vi har virkelig mange medlemssamtaler, der handler om, at de ikke ved, hvornår deres indsats på arbejdet er tilstrækkelig. De har typisk rigtig travlt, fordi de mangler en indre GPS, der kan hjælpe dem med at prioritere i deres opgaver. Derfor ender de med at sige ja til alting, for ellers føler de sig ikke gode nok«, fortæller karriererådgiver Jeanette Svendsen.

Mange savner et facit

Når medlemmer tager kontakt til karriererådgiverne, skyldes det ofte, at de føler sig stressede eller er usikre på deres egne præstationer, men tit er de ikke bevidste om, at det er de manglende rammer for deres arbejde, der er problemet.

»Vi spørger dem, hvad de bliver målt på, men det er der overraskende mange, som ikke kan svare på«, siger Jeanette Svendsen.

»Og hvis du synes, at du aldrig kan nå i mål med dit arbejde, så kan det godt gå udover din motivation og din faglige selvtillid«.

Kompenserer med flere timer

Travlheden kommer ofte af, at mange skruer op for arbejdstiden, når de er usikre på, om de gør deres arbejde godt nok, fordi det er et meget synligt parameter. Problemet ved denne strategi er bare, at det kan blive til rigtig mange timer, fordi man altid kan besvare en mail mere eller bruge et par timer ekstra på en opgave derhjemme.

»Fordi vi har et grænseløst arbejdsmarked, kan vi i princippet arbejde hele tiden. Så skal vi selv til at sætte rammer op for vores arbejde, og det er jo sindssygt svært, hvis du ikke har nogle hegnspæle i form af konkrete mål«, forklarer karriererådgiver Jeanette Svendsen.

Det er særligt vidensarbejdere, som kan komme til at opleve, at de fægter i blinde på jobbet, fordi det er forventet, at de er selvledende. Denne forventning kan skabe en berøringsangst for både ledere og medarbejdere, som ikke får afstemt, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, mener Jeanette Svendsen.

»Lederen tænker måske, at det er selvledende medarbejdere, som bedst kan administrere deres tid selv, og samtidig kan medarbejderne undlade at tage fat i chefen, fordi de er bange for at få at vide: »det burde du selv kunne beslutte på dit niveau««, forklarer Jeanette Svendsen.

Derudover kan en travl hverdag med organisationsændringer og skiftende strategier betyde, at medarbejdere og ledere ikke altid får afstemt deres forventninger til arbejdsopgaverne ordentligt.

Tag ansvar for dit arbejdsliv

Manglende mål er først og fremmest dårligt for motivationen, men i sidste ende risikerer du også at blive vejet og fundet for let, hvis ikke du kan vise, at du har nået en række konkrete mål. Det skete for et af de medlemmer, som Jeanette Svendsen har talt med som karriererådgiver.

»Han havde rigtig travlt, fordi han gik og hjalp sine kollegaer hele tiden, og han bidrog med en masse viden, men det var jo ikke synligt for hans leder. Så selv om arbejdede hårdt og gjorde sine kollegaer bedre, leverede han ikke den kerneydelse, han var ansat til«, siger Jeanette Svendsen.

Hun mener, at ledere og medarbejdere deler ansvaret for, at alle har konkrete og realistiske mål.

»Det er ledelsens ansvar at melde ind, hvilke mål du skal opnå for at være en succes, men som medarbejder skal du også selv turde påtage dig ansvaret og banke på døren hos din chef, hvis du oplever, at du famler lidt. Og du skal tage det ret seriøst, for du kan måske godt leve med det i en kortere periode, men på længere sigt, risikerer du at blive væltet omkuld.«

Artiklen er oprindeligt offentliggjort på universe.ida.dk.