Mange danskere er på jagt efter nyt job

Mange benytter årsskiftet til at tage livet op til revision og mærke efter, om der er ting, der skal ændres eller skiftes ud. Det kan være huset, partneren eller jobbet.

I en ny meningsmåling, lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk, svarer 13,6 procent af 1.021 repræsentativt udvalgte danskere, at de forventer at søge nyt job i 2018. 46,4 procent forventer ikke at søge nyt job i det nye år. 31 procent, svarende til 318 af deltagerne, i undersøgelsen har dog ikke et job. Regner man dem fra, svarer det til, at 20 procent søger nyt job. Dette tal er dog ikke repræsentativt.

Og netop et jobskifte er der god grund til at overveje, fortæller grundlægger og direktør i jobdatabasen Jobindex, Kaare Danielsen. Januar er nemlig den mest gunstige måned for jobsøgende.

- Virksomhederne kommer tilbage fra juleferien med nye budgetter og planer. Så det er også højsæson for jobannoncer. Hvis man vil skifte job, så er januar et ganske udmærket tidspunkt at gøre det på, siger Kaare Danielsen til Avisen.dk.

Ifølge Kaare Danielsen er det ikke unormalt, at man overvejer jobsituationen omkring nytår. Men i år er det er særlig god grund til at overveje jobskifte.

Efter mange kriseår, hvor der har været kamp om stillingerne, går vi nye tider i møde. Nu er det arbejdsgivernes tur til at gøre sig attraktive og fleksible over for medarbejderne, fortæller Kaare Danielsen. Han oplever, at der nu er kommer færre ansøgninger til flere stillinger.

- Vi går ind i en tid, hvor det bliver sværere at finde medarbejdere. Jeg har de sidste ni år holdt foredrag om, hvordan man som jobsøger skal være fleksibel og gå på kompromis med lønnen og sige ja til et job, der måske ikke lige var det, man drømte om. Men nu har vi lige passeret det punkt, hvor arbejdsmarkedet er i balance, siger Kaare Danielsen.

Det globale rekrutterings- og vikarbureau Randstad har i rapporten workmonitor fra december kortlagt danske lønmodtages lyst til jobskifte. Her fremgår det, at 25 procent orienterer sig om nye jobmuligheder eller aktivt jobsøgende.

26 procent er åbne over for nye jobmuligheder, mens 48 procent ikke er interesserede i jobskifte. Mindst 400 danskere i alderen 18-65 med fast arbejde har deltaget i undersøgelsen.

Og danskenes appetit på nyt job er et klart tegn på, at vi er kommet os over finanskrisen, og der gode tider i vente for arbejdstagerne.

Det fastslår direktør for Randstads danske rekrutteringsafdeling, Thomas Bælum.

- Hvis man ser på antal stillinger, der er slået op, så nærmer vi os niveauet fra før finanskrisen. Og det er en ret god indikator for mobiliteten i arbejdsmarkedet. I og med konjunkturen går godt og privatøkonomien ser rigtig fornuftig ud, så stiger folks vilje og lyst til at prøve noget nyt kraftigt, siger Thomas Bælum til Avisen.dk.

FAKTA:

Nyt job i 2018?

I en spørgerunde, lavet af analysebureauet Wilke for Avisen.dk, har 1.021 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år svaret på følgende spørgsmål:

Forventer du at søge et nyt/andet job i 2018?

Ja, jeg er i et fast job og forventer at søge et nyt: 13,6 procent

Nej, jeg er i et fast job og forventer ikke at søge et nyt: 46,4 procent

Jeg har ikke et fast job: 8,9 procent

Jeg er uden for arbejdsmarkedet: 31,2 procent

Undersøgelsen er foretaget i perioden 13-19. december 2017.