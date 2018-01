Konkurskongen dømt i opsigtsvækkende sag - får betinget fængsel

Bryan Göddert skal i fængsel - hvis han overtræder loven igen inden for to år.

Det er konklusionen, som Københavns Byret onsdag nåede frem til i en usædvanligt omfattende retssag mod manden, der efter at have overtaget mere end 600 nødlidende virksomheder og ladet Skat erklære dem konkurs er blevet døbt »Danmarks ukronede konkurskonge«.

Den fynske forretningsmand bag virksomheden Dansk Rekonstruktion, Bryan Göddert, har længe haft myndighederne på nakken. Skat jagter ham, politikerne er »rasende« og justitsminister Søren Pape Poulsen har erklæret sig klar til lovindgreb mod konkursryttere efter en række artikler om fynboen i Avisen Danmark.

Berlingske har fået læst dommen op, der fastslår, at Göddert er kendt skyldig og får betinget fængsel i otte måneder.

»Tiltalte Bryan Göddert straffes med fængsel i otte måneder. Fuldbyrdelsen udsættes og bortfalder efter prøvetid på 2 år på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden. Prøvetiden regnes fra endelig dom.«

Dommen kommer efter en retssag, der ifølge senioranklager Lisette Jørgensen ved Københavns Politi er den hidtil største af sin slags.

»Så vidt jeg ved har der ikke været andre sager, hvor der har været så mange forhold,« sagde hun til Berlingske Business i forrige uge.

Kernen i den omfattende sag er 26 tilfælde af grov overtrædelse af bogføringsloven - eller sagt på almindelig dansk: At få regnskabsmateriale og bilag til at forsvinde. Ifølge Göddert selv er hele sagen dog blot et udtryk for, at han er udsat for en sammensværgelse. En sammensværgelse, som en bitter Kammeradvokat står i spidsen for.

Det er nemlig konkursboer, som Kammeradvokaten har behandlet, som efterfølgende over flere år har ført til politianmeldelser.

Boris Frederiksen, partner hos Kammeradvokaten, bekræfter, at de over de seneste år har sendt henvendelser om Bryan Gödderts behandling af bilag i omkring 60 konkursboer til politiet. Han erklærer sig tilfreds med dommen.

»Det lyder som den rette afgørelse. Det er op til retten, men vi mente selv, da vi bad politiet om at kigge på sagen, at der var noget i hans metode, der virkede forkert,« siger Boris Frederiksen.

»Man skal ikke kunne gøre det, han gør, uden at det har en straffemæssig konsekvens,« siger Boris Frederiksen.

Sagen er vigtig, fordi den viser, at domstolene tager pligten til at bogføre korrekt alvorligt, mener han.

»Den her sag er et ekstremt tilfælde, men dommen sender et signal om, at man ikke bare kan gøre hvad man vil med bogføringsmaterialet - til skade for samfundet og kreditorerne,« siger Boris Frederiksen.

Det er glædeligt, at konkurskarantænerne nu kombineres med sager i det strafferetlige system.

Det siger Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, professor og dr. jur. ved Københavns Universitet. Han er formand for Konkursrådet under Justitsministeriet.

»Jeg er meget glad for, at anklagemyndigheden og politiet afsætter ressourcer til den slags kriminalitet. Det er ikke meningen, at konkurskarantænerne kan stå alene,« siger han.

De omdiskuterede konkurskarantæner har været udsat for kritik fordi listerne ikke er offentlige, og fordi de er for lette at omgå. Bryan Göddert selv har da også fået 10 års konkurskarantæne - men han har tidligere forklaret, at han let kan finde flere såkaldte »afviklingsdirektører«, der officielt optræder som direktører for virksomhederne mod et honorar på 4.000 kroner.

Dommen kan sende et vigtigt signal til andre, mener Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.

»Jeg håber, at den kan have en afskrækkende virkning,« siger han.

Ud over fængselsstraffen frakendes Göddert retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser i to år.

Berlingske arbejder på en kommentar fra Bryan Göddert.