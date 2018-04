Forligsinstitution retter dato: Strejke kan starte 6. maj

Det er den 6. maj, ikke som hidtil oplyst den 8. maj, at en strejke kan bryde ud, hvis forhandlingerne om overenskomst for de offentligt ansatte ender uden resultat om 14 dage.

Det oplyser Forligsinstitutionen, efter at den i første omgang havde meldt den forkerte dato ud. Udløber de 14 dage uden resultat, kan lockout af de offentligt ansatte træde i kraft 12. maj.

Forligsmand Mette Christensen besluttede natten til onsdag at udskyde konflikten i 14 dage. Det er anden gang, hun gør det. Og dermed har hun ikke flere udsættelser i baghånden.

Men det er ikke givet, at der går de fulde 14 dage med forhandlinger. Både forhandlingsparter og eksperter opfatter det sådan, at der er lagt op til et maratonforhandlinger i den kommende weekend.

Hvis de forhandlinger ikke fører til et resultat, kan forligsmanden erklære sammenbrud. Og så kan både strejke og lockout gå i gang på femtedagen.