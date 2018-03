FOA-formand villig til at slække lønkrav for større lønregulering

De offentligt ansatte behøver ikke få en lønfremgang udbetalt på én gang, hvis lønstigninger i den private sektor i højere grad smitter af på de offentligt ansatte.

Sådan lyder det fra FOA-formand Dennis Kristensen før møder mandag i Forligsinstitutionen.

»Jeg kan se for mig, at vi kan gå ind på deres banehalvdel, når det handler om, hvordan lønnen skal skrues sammen. Hvis de kan gå ind på vores, der handler om regulering, så når det regner på præsten, så drypper det på degnen,« siger han.

I FOA-formandens analogi er de privatansatte præsten, mens de offentligt ansatte er degnen.

Han hentyder til en ordning, der betyder, at en lønstigning i det private til en vis grad bliver overført til det offentlige område.

Ordningen sikrer, at hvis lønnen stiger mere i den private sektor end den offentlige, så vil 80 procent af forskellen blive tilføjet de offentligt ansattes lønstigning.

I et eksempel, hvor lønnen stiger med fire procent i det private og tre procent i det offentlige, vil forskellen være et procentpoint. 80 procent af den forskel - 0,8 procentpoint - vil derfor blive tilføjet lønstigningen i det offentlige.

Dennis Kristensens forslag er, at andelen vokser til 100 procent eller lignende, mod at de offentligt ansatte slækker på kravene til en lønstigning ved denne overenskomst.

Ordningen fungerer også den anden vej. Så hvis lønnen stiger mere i den offentlige sektor end den private, så reduceres lønstigningen i det offentlige.

Selv om Dennis Kristensen sidder med ved forhandlingsbordet, er det formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler på det kommunale område.

For den anden bordende sidder KL's chefforhandler Michael Ziegler,

Anders Bondo Christensen gav før mandagens møder udtryk for, at tiden er knap for at lukke en aftale uden en konflikt.

Tirsdag mødes forhandlerne på regionernes område. Onsdag er det statens tur.