EU er åndedrag fra at indføre øremærket barsel til mænd: »Det er et nationalt anliggende«

(ARKIV) DJØF afholder "For dads only" - en fædregruppe for mænd, der tager mere end 14 dages barsel. Danmark kæmper imod, men det bliver svært at stoppe vedtagelse af EU-direktiv om øremærket barsel til mænd. Det skriver Ritzau, onsdag den 13. juni 2018.. (Foto: Kristoffer Juel Poulsen/Ritzau Scanpix)

Argumentet er, at øremærket barsel til mænd vil kunne fremme ligestillingen i Danmark. Men til trods for det er VLAK-regeringen ikke lune ved tanken om, at det bliver en realitet her til lands. Faktisk har skiftende regeringer i Danmark ikke villet indføre øremærket barsel til mænd.

Nu er situationen en anden, for EU er på vej med et direktiv, der vil indføre øremærket barsel til mænd. Danmark kæmper imod, men det vil blive svært at stoppe vedtagelsen af et sådant EU-direktiv. Det fremgår af et Ritzau-telegram, der netop er blevet sendt ud.

Modargumentet har lydt, at det må være op til den enkelte familie at beslutte, hvordan deres barsel skal være. Som det ser ud nu, står de danske fædre til at få en øremærket barsel på to måneder.

»Som det ser ud nu, så er det en øremærkning af barsel på to måneder til mænd. Om det er der, vi ender, er for tidligt at konkludere i dag,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til Ritzau.

Han siger til Ritzau, at regeringen kæmper imod, men som det ser ud nu, vil EU altså vedtage et direktiv, der indfører øremærket barsel til mænd.

»Som positionerne ser ud nu, så ser det desværre ud til, at EU beslutter, at der skal laves en øremærket barsel i de enkelte medlemslande,« siger han og fortsætter:

»Det er en position, vi fra dansk side prøver at bekæmpe, for vi er imod det. Vi mener, det er et nationalt anliggende. Og vi mener, at det er et familieanliggende, hvor den enkelte familie skal have lov at indrette sig, som man finder det bedst, siger Troels Lund Poulsen.