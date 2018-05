Arbejdsgiverne blander sig i familiernes trivsel: »Du kan ikke levere på arbejdet, hvis du ikke har det godt derhjemme.«

Family Support er stiftet af Lone Blume.

Virksomheden har udviklet en app, som kan teste trivslen hos en medarbejder og dennes familie og give en pejling på, om der er brug for at gribe ind med støtte. Det er medarbejderen selv, der vurderer, om han eller hun har brug for støtte. Støtten ydes af terapeuter fra Family Support, som f.eks. hjælper med at få styr på problemer med børnene eller i parforholdet.

Family Support har indgået et samarbejde med Danfoss om et pilotprojekt, der skal teste og udvikle konceptet.

Lone Blume, der også er socialdemokratisk byrådsmedlem i Horsens, fik oprindeligt ideen til Family Support for nogle år siden, da hun selv var igennem en hård skilsmisse og efterfølgende et sygdomsforløb, men det var først efter at have mistet sin nye kæreste, Horsens' daværende borgmester, tidligere folketingsmedlem og minister Jan Trøjborg, til en blodprop i 2014, at hun for alvor gik i gang med at føre ideen ud i livet.